Harlingen krijgt biomassacentrale van 30 miljoen euro voor vloeibaar gas

De nieuwe centrale is een project van het bedrijf Sustainable Fuel Plant (SFP), een groep investeerders met onder andere de Fries Erik Brouwer. Hij doet dat in samenwerking met twee compagnons en een aantal investeerders. SFP is al eigenaar van een biomassacentrale in het Zeeuwse Westdorpe, niet ver van de Belgische grens.

Doeksen

Het gas dat de centrale in Harlingen produceert, is vooral bestemd voor zwaar vracht- en scheepvaartverkeer. Dat is nu erg vervuilend. Het is moeilijk om deze sector op elektriciteit te laten overgaan. Rederij Doeksen, bekend van de veerdiensten naar Vlieland en Terschelling, is een van de afnemers van het gas. Koninklijke Doeksen uit Rotterdam, het moederbedrijf van de veerboottak, is mede-aandeelhouder en investeerder in het project.

Volgens directeur Paul Melles ligt er een grote klimaatopgave voor het bedrijf de komende jaren. Bio-LNG kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren, denkt hij. De twee nieuwste schepen van Doeksen varen al op LNG en kunnen ook op bio-LNG varen.

Restproducten

De centrale in Harlingen draait volledig op biomassa. Die moet zoveel mogelijk uit de omgeving komen, zegt Brouwer. Daarbij moet men denken aan restproducten uit de voedselverwerkende industrie en de landbouw. De centrale draait niet op mest. In Zeeland is dat met 50 procent wel het geval. Brouwer verzekert ook dat er geen bomen omgezaagd worden voor de centrale. Ook zal de biomassa niet van ver worden aangevoerd. Over stank hoeven Harlingers niet in te zitten, zegt Brouwer. Verschillende installaties en systemen zorgen ervoor dat er geen of bijna geen geur kan ontsnappen.

Vier hectare

De locatie van de centrale is een perceel van vier hectare tegenover het bedrijf Spaansen. Het grootste deel van de installatie bestaat uit vergisters. Het verwerkingsdeel van het gas is een stuk kleiner. Behalve bio-LNG produceert de centrale ook compost en digistaat voor grondbemesting en vloeibaar CO2 voor de tuinbouw. Naast Harlingen gaat SFP een vergelijkbare centrale bouwen in Delfzijl.

Geen subsidie

In tegenstelling tot bijna alle biomassacentrales zullen de projecten niet op subsidie voor duurzame energie (SDE) draaien. Dat doet de centrale in Zeeland wel. Brouwer rekent erop dat de markt voor bio-LNG zich zo ontwikkelt dat de centrale de eigen broek op kan houden en dat er geen subsidie nodig is.