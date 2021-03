Cruciaal duel voor SC Heerenveen: "Als we wat willen, moeten we winnen"

Joey Veerman

"Mijn beste positie op het middenveld is op "zes" of op "acht", zegt Joey Veerman. "Daar ga ik niet om liegen. Kijk nou naar die eerste goal tegen Den Haag. Dan laat ik me inzakken en geef een lange bal over 50 meter. Ik denk dat dat mijn kracht is. Maar ik speel nu hangend linksbuiten in een vrije rol. Dat is waar de trainer me wil hebben. Zo sta ik op het formulier." Veerman heeft het met Jansen niet vaak over de positie waar hij het liefst voetbalt. "Nee, eigenlijk niet. De trainer weet wat mijn favoriete positie is, ik weet niet of het zin heeft daar veel met hem over te discussiëren."