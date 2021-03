Operaasje Fryske Flagge: Elske de Bruin in Niger: "Fryslân blijft mijn thuis"

Elske de Bruin woont nu twee jaar in Niger, samen met haar man en kinderen. Ze worden steeds in andere landen gestationeerd, omdat haar man voor een bedrijf werkt dat waterleidingen aanlegt.

Het verschil met Fryslân is groot. "Het is hier warm en je ziet arme mensen op straat." Zelfs woont Elske met haar familie in een stenen huis met een grote tuin en een zwembad. "Maar vlakbij is een woonwijk met kleine hutjes. Het staat allemaal wat door elkaar."

Voordat ze in Niger terecht kwamen, hebben ze drie jaar in Zambia gewoond. Niger is een minder gemakkelijk land om te wonen, vindt ze. Waarschijnlijk verhuizen ze volgend jaar weer naar het ander land. "De kinderen zijn nog klein. Het kan nu nog."

Wat is Fryslân voor haar? "Friesland is en blijft mijn thuis, ook al heb ik in vele landen gewoond. Ik kom er altijd graag."