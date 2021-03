Turncoach Gerben Wiersma stapt op

In juli vorig jaar kwamen de eerste verhalen naar buiten van turnsters die zich fysiek en geestelijk mishandeld voelden door onder anderen Vincent Wevers, de vader van de turnsters Sanne en Lieke.

In eerste instantie mochten meerder coaches niet meer aan het werk voor de KNGU. Sinds 1 september was Wiersma wel weer aan de slag als coach. De KNGU had zelf onderzoek gedaan naar de beschuldigingen en kwam tot de conclusie dat er geen maatregelen tegen Wiersma nodig waren.

Wiersma werkt sinds 2008 bij de gymnastiekbond, de laatste acht jaar als bondscoach. Bram van Bokhoven, bondscoach van de mannenploeg, neemt de taken van Wiersma over tot en met de Olympische Spelen. Die zijn over vier maanden in Tokio.