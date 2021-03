Leeuwarder ambulancefabriek Visser verhuist naar nieuwe fabriekshal

In totaal rollen er dus ieder jaar honderd nieuwe ambulances van de band, die rondom in Nederland worden ingezet. De auto's komen kaal binnen, en ze worden in de fabriek van Visser volledig aangepast naar de wensen van de veiligheidsregio's. Zo heeft de ambulance van Kennemerland bijvoorbeeld een grote foto van het circuit van Zandvoort in de behandelruimte. Maar ook de medische apparaten kunnen net even anders worden geïnstalleerd, als de organisaties daarom vragen.

Twee locaties worden een

Visser B.V. zit al sinds de jaren 60 aan de Edisonstraat in Leeuwarden, en kreeg daar in 2016 een locatie in Hemrik bij. Niet ideaal voor het bedrijf, en dus werd er gezocht naar een oplossing. Op de nieuwe locatie kan efficiënter worden gewerkt en is daarnaast ook groei mogelijk.

Naast het gebouw is zelf nog een stuk groen over dat een eventuele toekomstige uitbreiding mogelijk maakt. Op dit moment is er nog geen sprake van het aannemen van extra personeel, maar Jelmer Postma van Visser BV sluit niet uit dat dit in de toekomst nog kan veranderen.

Op 1 april krijgen ze de sleutel van het gebouw, en al vlot daarna moeten de eerste ambulances en brandweerwagens al weer klaar worden gemaakt.