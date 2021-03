Einde speeltijd: treurspreeuwen eindelijk gevangen in Heerenveen

De treurspreeuwen vernielen nesten, kunnen ziekten met zich meebrengen en kunnen andere jonge vogels doden. Ecoloog Johannes Ruurd Fokkens begon begin maart met zijn jacht op de drie vogels. Daar heeft hij diverse vangkooien voor geplaatst met bevroren aardbeien, omdat de vogels gek zijn op fruit.

Slimme vogels

Het vangen moest wel op een 'diervriendelijke' manier gebeuren. Maar het zou nog een flinke klus worden, want de treurspreeuwen zijn slimme vogels. De treurspreeuwen komen met name voor in tropische gebieden in Azië en het Midden-Oosten. De treurspreeuwen moeten een plek krijgen in een opvang die er in gespecialiseerd is om 'invasieve soorten' te behouden.