Kinderen planten bomen bij Drachtster school op Friese boomfeestdag

Een wilg, een eik of een beuk. Kinderen van de Drachtster montessorischool weten nu niet alleen wat voor bomen dat zijn, ze kunnen ze ook planten. "We zijn hier een boom aan het planten, want het is nationale boomfeestdag", legt Xenne uit, terwijl hij met zijn vriendje Dinand de vijfde boom in de grond zet.

De kinderen leren op deze dag hoe belangrijk bomen zijn voor de natuur. "Bomen zorgen voor nieuwe en goede zuurstof en ze nemen de vervuilde lucht op", weet Xenne te vertellen. Maar bomen zijn ook heel leuk. "Je kan er ook een boomhut in maken of in klimmen", vertelt Dinand.

De school heeft een speciaal lespakket gekregen. Leerkrachten kunnen de kinderen in het kleine bos dat ze aanleggen, lesgeven over de planten en de bomen. "De kinderen zijn zo enthousiast", vertelt directeur Ineke Schouwstra fan De Plotter. "Het was een voetbalveldje en dat wilden ze graag opofferen voor een bosje. Het leven is een cyclus en dat krijgen ze in het montessorionderwijs heel erg mee. Nu ga je daar zelf aan meewerken, dat is prachtig."