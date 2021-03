Blijdschap en verbazing in Noardeast over winst VVD: "Heel verrassend"

"Het is zoals het is. Daar moeten we het maar mee doen", zei een. Een andere man sprak wat meer vertrouwen uit en vindt dat de VVD de extra zetels verdient. "Ik zie het wel zitten. Ik heb vertrouwen in de VVD. Ik vind dat ze het goed doen."

Sommigen keken ook wel verbaasd op toen ze de uitslag hoorden. "Heel verrassend", zegt een man. "Ik vind het zonde dat Omtzigt (CDA, red.) en Leijten (SP, red.), die de toeslagenaffaire goed aan het licht hebben gebracht, niet zijn beloond. Dat is heel teleurstellend", zegt diezelfde man. Het verbaast hem dat het CDA heeft moeten inleveren op de VVD.

"Zoals het nu gaat, kan ook niet"

"Ik ben er zeer van geschrokken", zegt een vrouw. "Aan de ene kant doet het mij iets, maar aan de andere kant niet. Maar zoals het nu gaat, kan ook niet." Een andere vrouw denkt dat de coronacrisis eraan heeft bijgedragen dat de VVD deze keer de grootste is. "Maar bij mij had dat geen invloed."

Weer een andere vrouw had verwacht dat de PVV hoger zou scoren. "Dat de D66 zo groot zou worden, was een verrassing. Dat had ik niet verwacht." Een vrouw had op VVD-lijsttrekker Mark Rutte gestemd. "Ik vind dat hij het goed doet. Ik heb alle respect voor die man."

Beluister alle reacties van mensen in Dokkum hieronder: