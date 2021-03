Dansgezelschap Ivgi & Greben opereert vanuit Neushoorn Leeuwarden

Dansgroep Ivgi & Greben is neergestreken in Fryslân met als uitvalsbasis Neushoorn in Leeuwarden. In deze coronatijden is het niet gemakkelijk om weer te gaan dansen. De verwachtingen zijn hooggespannen: het gezelschap is de grote nieuwkomer in cultureel Fryslân en krijgt veel subsidie van de provincie. Langzamerhand krijgt het gezelschap steeds meer vorm.