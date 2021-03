Partijen reageren op verkiezingsuitslag: voor de een feest, voor de ander teleurstelling

De verkiezingsuitslag is een klap in het gezicht van het CDA en de verslagenheid is dan ook groot bij campagneleider Hildebrand Bijleveld. "Het is echt een teleurstelling. Wij hadden echt wel op beter gerekend. Het grootste verlies zit in Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. En ook een deel in Súdwest-Fryslân. Dus echt de gebieden waar de agrarische sector heel sterk is, daar verliezen we."

De les die het CDA uit het verlies kan trekken, is volgens Bijleveld dat de partij de verbinding met de mensen weer moet zoeken. In de Friese gemeenten waar het CDA heeft verloren, zijn de partijen BoerenBurgerBeweging en Forum voor Democratie het meest gegroeid, zegt hij. "Dus dat zal een relatie met elkaar hebben."

Bijleveld denkt ook dat de stikstofdiscussie negatief heeft uitgepakt voor de resultaten van zijn partij. "Het klimaatbeleid en het klimaatdebat heeft de boeren en het platteland toch een beetje gecriminaliseerd. Het CDA zit in de coalitie en ik denk dat de mensen daar het CDA op aanspreken, ook al staat die daar echt heel anders in als D66 en andere partijen. Kennelijk hangt dat ermee samen."