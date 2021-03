Tien miljoen euro in tweede herstelpakket provincie

Het tweede pakket 'Lok op 1: No en Moarn' wordt op 21 april 2021 door de Provinciale Staten besproken. Daarna wordt de definitieve versie van het herstelpakket openbaar gemaakt. "Het is een breed pakket: voor ons MKB, de gastvrijheidseconomie, cultuur en leefbaarheid", zegt gedeputeerde Sander de Rouwe. De provincie wil aanvullend Europese middelen inzetten op het pakket.

In 2020 kwam de provincie al met een herstelpakket Lok op 1: No en Moarn. Dat pakket van 5 miljoen euro was als aanvullende noodhulp op de maatregelen van het Rijk en de al aangepaste provinciale regelingen. De brede welvaart en circulaire economie waren de uitgangspunten van dit pakket met elf maatregelen waarin ook aandacht was voor gastvrijheid, cultuur en leefbaarheid, zorg en onderwijs.

Onderzoek

Na afloop van het eerste pakket werd een onderzoek uitgevoerd naar de eerste resultaten en naar de gewenste inzet voor het tweede pakket. Hieruit is gebleken dat men bij een tweede pakket vooral wil inzetten op structuurverbetering, innovatie, duurzaamheid en digitalisering. Ook speelt de bestaande samenwerking tussen maatschappelijke partners, overheden, onderwijs en ondernemers een belangrijke rol.