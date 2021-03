Aantal werkloosheidsuitkeringen licht gedaald door banen in de zorg

Verpleegkundigen

In de aanloop naar de zomer is er steeds meer vraag naar personeel in de horeca en de bouw. Door de corona is de vraag in deze sectoren minder, maar er is wel groot behoefte aan verpleegkundigen, medisch specialisten en IC-verzorgenden.

Naar verwachting zal het aantal banen in de zorg verder toenemen. De werkdruk in deze sector is hoog. Mensen uit andere beroepen kunnen in de zorg aan het werk, na het volgen van scholing. Het UWV helpt werknemers om aan personeel te komen.