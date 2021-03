Werkstraf geëist tegen Oosterwoldiger vanwege betasten 11-jarige

De Oosterwoldiger verscheen zelf niet op de behandeling van zijn zaak door de Leeuwarder rechtbank. Volgens zijn advocaat was de geestelijke belasting die de strafzaak met zich meebrengt te groot voor zijn cliënt. De man zou op 8 november 2019 het jongetje hebben geknuffeld, gezoend en op de kleding hebben betast.

Het jongetje kwam bij de man aan de deur om geld te vragen voor snoep. Tot zover liepen de verklaringen synchroon, behalve dat de verdachte de politie had verteld dat het jongetje geld wilde zodat hij oorbellen kon kopen voor zijn vriendinnetje. Dat vond hij een mooi gebaar, maar hij wilde de jongen dan wel een knuffel en een zoen op de wang geven.

Geslachtsdeel aanraken

Volgens het jongetje was er veel meer gebeurd en had de verdachte hem over het hele lichaam aangeraakt. Ook zou de man gezegd hebben dat hij zijn penis "stijf" moest maken. Meteen na het incident vertelde de jongen aan zijn vader wat er was gebeurd. De vader zou op zijn beurt verhaal hebben gehaald bij de verdachte. De man zou zijn mishandeld. De Oosterwoldiger is niet eerder met Justitie in aanraking geweest.

De rechtbank doet op 1 april uitspraak.