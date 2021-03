Fries Kamerlid Aukje de Vries (VVD) blij met winst: "Groot succes!"

De Vries heeft de uitslagen woensdagavond niet helemaal afgewacht. "De uitslagen kwamen wel heel laat binnen, dus ik heb het niet helemaal uitgekeken, maar het was wel een mooie avond." Dat de VVD opnieuw de grootste is, verbaast De Vries niet. "Ik denk dat mensen zich afvroegen wie hen de komende periode door de crisis sleept. Ze hebben er ook vertrouwen in dat de VVD zorgt voor economisch herstel. Daar ben ik trots op."

Volgens het Kamerlid hebben mensen nu behoefte aan stabiliteit en kiezen ze daarom voor de gevestigde orde. "Daar ben ik zeer blij mee, een groot succes!" De provinciale en gemeentelijke winst geeft De Vries ook hoop voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. "Dat is ook een opsteker!"

"We moeten aan de slag"

Het liefst gaat De Vries meteen aan het werk. "We moeten aan de slag, want er is veel werk te doen. De coronacrisis, de woningmarkt, de economie, ondernemers hebben het op dit moment zwaar", zegt ze. Dat kan de VVD echter niet alleen, ze moeten daarvoor andere partijen in de arm nemen. "Ik denk dat het logisch is dat we dat met andere grote partij en winnaar D66 gaan praten."

"En het is geen geheim dat wij het CDA erbij willen hebben", vervolgt De Vries. De partij heeft het er deze verkiezingen niet goed van afgebracht, "maar het gaat erom mei wie je inhoudelijk overeenstemming bereikt en een stabiel kabinet kunt vormen." Eerst met D66 om tafel dus. "Het is eerst afwachten."

'Gaat niet om de poppetjes'

Donderag komen de landelijke fractievoorzitters bij elkaar. "Wij vinden het belangrijk dat wij snel van start kunnen en met het herstelplan aan de gang kunnen in Nederland." De Vries is blij met haar Kamerzetel, maar volgens haar gaat het niet om 'de poppetjes'. "We moeten nu eerst bezig met de inhoud."