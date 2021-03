ANALYSE: Een nieuwe politiek landschap, CDA niet langer de grootste

Vier jaar geleden was het CDA nog duidelijk de grootste partij in Fryslân, maar de christendemocraten zijn bijna overal gepasseerd door de VVD. Alleen in Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel blijft het CDA de grootste politieke formatie.

VVD is het CDA voorbij

Nog niet lang geleden hadden we in Fryslân te maken met drie grote volkspartijen: het CDA, de PvdA en de VVD. En van die drie was de VVD meestal de kleinste. Die situatie is nu volledig veranderd. Ook in grote plattelandsgemeenten zoals Súdwest-Fryslan en Waadhoeke is de VVD het CDA voorbij.

De VVD krijgt in Fryslân 17,1% van de stemmen, nipt meer dan vier jaar geleden. Voorzitter Zwany van Brussel van de Friese VVD is ontzettend blij met de uitslag: "Het is heel mooi dat de kiezer het vertrouwen heeft uitgesproken in de VVD en in Mark Rutte. Dat we doorkunnen, dat is prachtig." De VVD levert minstens één Fries Kamerlid: Aukje de Vries uit Leeuwarden.