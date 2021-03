LIVEBLOG: VVD de grootste in 12 van de 18 Friese gemeenten | Opkomst minder hoog dan vier jaar geleden

Inmiddels is ook de uitslag in de gemeente Smallingerland bekend. Daar is de VVD met ruim 15 procent van de stemmen de grootste. Daarna komt het CDA (13,4 procent). De derde partij in de gemeente is D66, met 11 procent van de stemmen. De opkomst in de gemeente was 78,7 procent.

Daarmee is de uitslag in alle 18 Friese gemeenten bekend.