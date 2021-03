LIVEBLOG: Prognose levert veranderingen in Kamerzetels op | Goudzwaard legt zich neer bij uitslag

De Friese PvdA'er Habtamu de Hoop staat op plek 9 op de kandidatenlijst en de partij heeft ook 9 zetels gehaald. Daarom is het nog even spannend voor hem, voorkeursstemmen zouden hem naar beneden kunnen trekken. "Ik zit op de wip, maar ik ga er in eerste instantie wel vanuit dat ik in de Kamer kom." De Hoop is teleurgesteld in de uitslag. "Ik had met de campagne het idee dat ons verhaal wel aansloeg, dus ik had gedacht dat het meer zou zijn. Ik ben wel blij dat we in Fryslân wel gewonnen hebben in veel gemeenten, maar we hadden er wel meer van gehoopt." Dat de partijen op links het niet goed doen, vindt hij jammer. "De coronacrisis laat ook zien wat er scheefgegroeid is in de afgelopen jaren. Dat er weer voor dezelfde koers gekozen is, dat vind ik dan jammer."