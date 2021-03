Friese VVD-voorzitter tevreden: "Kiezer heeft vertrouwen uitgesproken"

"Een terugkeer van de PvdA was noodzakelijk", zegt Veldhuis. "Ik vind dat we bij de eerste partijen moeten zitten. We hoopten dat Christa Oosterbaan van Terschelling ook kans zou maken, maar ja."

Veldhuis denkt dat het coronavirus roet in het eten gooide: "In onze beleving hebben we een aardige campagne gevoerd, maar we hadden wel met het coronavirus te maken. We zijn een volkspartij die op straat hoort, bij de mensen."