Regiovoorzitter D66 Fryslân blij met exitpoll: "Het is een historische avond"

Hermida-van der Walle houdt nog een kleine slag om de arm, maar volgens haar lijkt het zeer gunstig uit te pakken. "We zijn echt heel blij met de voorlopige uitslag, natuurlijk moeten alle stemmen worden geteld. Daar werken vele vrijwilligers heel hard aan. Maar het is een fantastische avond nu al. De foutenmarge kan groot zijn, maar het wordt sowieso een mooi resultaat voor D66. Zoals onze campagneleider heeft gezegd: de marge moet wel echt heel groot zijn als we niet als tweede partij eindigen."

Stemmentrekker in Gorredijk

D66 heeft vanuit Fryslân drie kandidaten op de lijst. "Romke de Jong heeft in Gorredijk heel veel stemmen getrokken," vertelt de regiovoorzitter, die zelf ook in Gorredijk woont. "Het lijkt erop dat hij de Kamer in mag, als het zo blijft. Voorkeursstemmen kunnen natuurlijk nog het een en ander veranderen."

Zelf niet gestemd

Opmerkelijk is dat Hermida-van der Walle zelf nog niet mocht stemmen, omdat ze uit Spanje komt. "Ik ben nog geen staatsburger. Dat komt nog, hopelijk volgend jaar. Deze avond gaat niet over mij, maar over al die Nederlanders die wel hebben gestemd. Het is een mooie avond voor de democratie. Er was angst dat de opkomst door corona veel lager zou zijn, maar dat is niet zo."