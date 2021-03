IJscoman Romke de Jong voor D66 naar Den Haag: "Het platteland vertegenwoordigen"

De Jong mag zich donderdag direct melden in Den Haag. "Ik begin om 10.30 uur als nieuw fractielid. Ik ga dus vroeg naar bed, want rond 7.30 uur ben ik al onderweg."

"Ik vind het heel belangrijk om maatschappelijk actief te zijn", zegt De Jong. "Na acht jaar in de raad en in de Staden nu naar Den Haag. Dat voelt als een heel mooie stap. Zo kan ik het platteland in Den Haag vertegenwoordigen."

Drie speerpunten

De Jong heeft drie onderwerpen waar hij hem met name op wil richten in Den Haag. "Het is ontzettend belangrijk dat het bedrijfsleven duurzaam en klimaatneutraal kan ondernemen. Het is niet alleen een besparing, het levert geld op. Verder moet de Lelylijn er komen. We hebben heel veel fractievoorzitters horen zeggen dat die er moet komen, dat is heel belangrijk voor ons. En ik wil heel graag werken aan de duurzamen landbouw. In Fryslân hebben we het prachtige project Valuta voor Veen. Een innovatief project in Fryslân met potentie voor het hele land."

"Historische avond"

Ook D66-regiofoarsitter Raquel García Hermida-van der Walle is ontzettend blij. "Het is een historische avond voor ons", zegt ze.