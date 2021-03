Deze Friezen komen (misschien) in de Tweede Kamer

Aukje de Vries (VVD)

Aukje de Vries uit Leeuwarden zit al acht jaar in de Tweede Kamer en zij mag nog vier jaar door. Dat was ook wel de verwachting, want ze stond op plek acht van de kandidatenlijst.

Harry van der Molen (CDA)

Harry van der Molen - hij woont ook in Leeuwarden - kwam vier jaar geleden voor het eerst in de Tweede Kamer. De partij is tevreden over hem en had hem op plek negen van de kandidatenlijst gezet. Het CDA haalt volgens de exitpoll veertien zetels. Meer dan genoeg voor Van der Molen.

Romke de Jong (D66)

Een kleine verrassing in de Tweede Kamer is Romke de Jong. Op dit moment is hij fractievoorzitter van D66 in Provinciale Staten, maar volgens de exitpoll krijgt D66 27 zetels. Romke de Jong uit Gorredijk staat op plek 24. Dat zou voldoende zijn.

Habtamu de Hoop (PvdA)

Voor Habtamu de Hoop wordt het een spannende avond. Het raadslid uit Easterein staat op plek 9 van de kandidatenlijst van de Partij van de Arbeid. In de exitpoll staat de PvdA ook op negen zetels. Dat zou voor De Hoop dus precies genoeg zijn, als hij tenminste niet wordt ingehaald door iemand die veel voorkeursstemmen krijgt.