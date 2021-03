LIVEBLOG: Schiermonnikoog als eerste klaar met tellen | VVD de grootste in landelijke exitpoll

Mensen die nog niet zijn geweest, hebben nog ongeveer een halfuur om te stemmen. In verband met het coronavirus ging dat vandaag anders dan normaal. De verkiezingen waren verspreid over meerdere dagen, en kon er per post worden gestemd. Dat was voor het eerst.

Op veel locaties ging het stemmen ook anders dan gewend: in ruimere stemlocaties en met allerlei coronamaatregelen. In Fryslân Hjoed is een compilatie van de historische verkiezingsdag te zien.

Laat op de avond was het nog druk, onder andere bij het stembureau in de Harmonie in Leeuwarden.