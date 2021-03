LIVEBLOG: Partijvoorzitter Adema: Kans dat ChristenUnie opnieuw in regering stapt, is nu stuk kleiner geworden

De ChristenUnie staat in de laatste exitpoll op vier zetels. In de Tweede Kamer hebben ze er nu nog vijf. "We zitten in de politiek om onze idealen dichterbij te brengen, maar je moet ook reëel zijn. Soms doe je het in de regering, en soms in de oppositie. Dat geeft niets, daar kijken we niet tegenop."