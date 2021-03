Dit was de Friese verkiezingsnacht van minuut tot minuut

Net als op Schiermonnikoog is in Leeuwarden D66 de grootste partij geworden. De partij heeft net wat minder stemmen als de VVD: 16% om 15,9%. De derde partij is de PvdA.

De opkomst in Leeuwarden was 79,7 procent, dat is net wat minder dan vier jaar geleden. Toen was het 81,4 procent.