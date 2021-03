Schaatsster Michelle de Jong langer onder contract bij Reggeborgh

Schaatsster Michelle de Jong uit Rottum verlengt haar contract met Team Reggeborgh met twee jaar. De sprintster zal tot 2023 aan het team verbonden zijn. De Jong is blij met het verlengen van het contract, want ook de Olympische Spelen komen eraan. De Jong plaatste zich voor de World Cups en eindigde als vierde in het klassement. "Hopelijk kan ik deze stijgende lijn doorzetten en mezelf komend seizoen weer verbeteren," zo laat De Jong weten.