Tandarts uit Heerenveen wil graag met coronavaccinatie helpen

Er zijn in Fryslân zo'n 300 tot 350 tandartsen, geeft Heij aan. "Binnen de beroepsgroep is het naar voren gebracht omdat we de snelheid van het vaccineren willen verhogen. Daar is een grote maatschappelijke wens voor. We zijn zorgverleners, hier kunnen wij wellicht een bijdrage aan leveren. Het injecteren is ons niet vreemd, wij doen dat vaak in monden. Ik denk dat er meer tandartsen zijn die hier positief over denken. Maar tot op heden is onze hulp nog niet ingeroepen."

Nog geen respons

Hij kan niet voor alle tandartsen spreken, maar volgens hem kan de hulp goed gebruikt worden. "Hoe eerder, hoe beter. Ik spreek op persoonlijke titel, maar ik weet wel dat er positieve signalen vanuit de beroepsgroep zijn. Ik heb zelf ook het initiatief genomen om contact op te nemen met de GGD, maar tot op heden heb ik daar nog geen respons op gegeven."