VIDEO: Kijk hier naar de verkiezingsdag in Fryslân

Het is de grote dag: woensdag zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Halverwege de middag had gemiddeld zo'n 43 procent van de Friezen een stem uitgebracht. Vier Friese kandidaten maken kans om in de Tweede Kamer terecht te komen. Op veel plaatsen verliep het stemmen net wat anders dan anders: het gebeurde op ruimere stemlocaties en er waren allerlei coronamaatregelen. Kijk hier terug naar een compilatie van de Friese verkiezingsdag.