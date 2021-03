Dantumadiel en Noardeast-Fryslân experimenteren met manier van stemmen tellen

Wanneer om 21.00 uur de stembussen dichtgaan begint het tellen op de stembureaus: vaak gaat dat tot laat in de nacht door. In ruim 40 gemeenten in Nederland gaat dat echter anders, zo ook in Dantumadiel en Noardeast-Fryslân. Daar doen ze mee aan een landelijk experiment. Alleen de stemmen voor iedere partij worden geteld, zodat er snel een beeld is van de uitslag. Een dag later telt een nieuwe ploeg de stemmen nog een keer op het niveau van iedere kandidaat.