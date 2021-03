Perenbomen vormen het begin van Voedselbos bij Olterterp

"Ik heb een opleiding permacultuur ontwerpen gedaan en daar ontdekte ik de voedselbossen. Aangezien we hier zelf in de bossen wonen, dacht ik dat er wel iets meer voedsel in de bossen mogen", vertelt initiatiefnemer Nienke Plantinga. "We willen aanvullen wat er al is, zoals vlieren en bramenstruiken. We willen het assortiment in soorten uitbreiden en veel meer fruitsoorten toevoegen en noten." Ook willen ze graag stekjes hebben. Die kunnen op 23 april langsgebracht worden.

Ook voor de bij willen ze het land geschikt maken. "Alle andere dieren die daar ook baat bij hebben zijn welkom, zoals vogelsoorten. Daarom doen we eerst een nulmeting, zodat je over een jaar en twee jaar kan zien wat het effect is." Student bosbouw Thijs Willems zal helpen om het gebied te monitoren. Hij komt zeven keer per jaar langs en zal dan de broedvogelsoorten en zoogdieren tellen. Er zijn ook al reeën gesignaleerd en er schijnt een dassenburcht te zijn.

In principe is het bos openbaar toegankelijk. "Met rondleidingen willen we kennis bij de bezoekers wat vergroten. En dat ze respectvol met het bos omgaan en dat ze volgens de Indianenregel gaan plukken. Als je een bessenstruik hebt, dat je een kwart moet laten zitten voor de struik, een kwart voor de dieren, een kwart voor degene die na jou komt en een kwart mag je zelf plukken."