Anna van den Berg (18) telt de stemmen in Twijzelerheide

Ze is 18 jaar en telt op deze verkiezingsdag de stemmen in het stembureau van Twijzelerheide: Anna van den Berg (18) regelt als volwaardig stembureaulid veel zaken. Er zijn verschillende taken bij de stempost in dorpshuis De Jister. Zo ziet ze toe op het dragen van een mondkapje, is ze verantwoordelijk voor het desinfecteren en natuurlijk heet ze de mensen welkom.