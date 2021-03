Alex Bangura langer bij Cambuur, Robin Maulun raakt geblesseerd

De 21-jarige Bangura hoopt dat hij de komende seizoenen nog beter kan worden bij Cambuur. "Ik ken de club en ik denk dat ik me hier lekker rustig kan door ontwikkelen. De manier van spelen, hoe we dat de afgelopen twee seizoenen doen, dat bevalt me wel."

Hij heeft een bijzonder traject doorgemaakt en dat is ook waar technisch manager Foeke Booy van Cambuur blij mee is. Toen Bangura twee jaar geleden bij Cambuur kwam, moest hij in de beloften beginnen met een amateurcontract. Hij heeft zich stap voor stap doorontwikkeld en heeft het nu tot basisspeler geschopt bij het eerste. Als linkerverdediger, terwijl hij toen hij bij Cambuur kwam linker aanvaller was. Booy: "Het is fantastisch om te zien hoe hij zich heeft ontwikkeld, ook omdat hij nog een transitie heeft doorgemaakt van aanvaller tot verdediger."

Eerder verlengde de club ook al de contracten van middenvelders Mitchel Paulissen en Robin Maulun.