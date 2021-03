Fokkens geeft contouren 'Deltaplan': Staten bespreken Lelyline en woningbouw

De afgelopen tijd hebben verschillende gemeenten de provincie al laten weten dat ze graag een bijdrage willen leveren. Leeuwarden ziet mogelijkheden voor de bouw van zo'n 10.000 extra woningen aan de zuidkant van de stad. Afgelopen vrijdag deden de gemeenten in zuidoost-Fryslân een gemeenschappelijk aanbod voor in totaal 30.000 tot 35.000 woningen. Heerenveen en Drachten zouden daarvan elk 10.000 woningen voor rekening nemen.

Zorgvuldige woningbouw

Het proces roept bij verschillende partijen in Provinciale Staten wel vragen op. "Ik vraag me af wat dit betekent voor het landelijke karakter van Fryslân", zei Charda Kuipers van GroenLinks: "Ik mis de democratische legitimatie bij dit proces", was de eerste reactie van Menno Brouwer van de Partij voor de Dieren. "Wij hebben hier in Fryslân afspraken over regionale ontwikkeling en zorgvuldige woningbouw. Laten we die uitgangspunten nu los?" vroeg Anne Zijlstra van de Partij van de Arbeid. Theun Wiersma van 50PLUS was ook kritisch. "Houdt ons woonomgeving wel dezelfde kwaliteit wanneer er zoveel huizen bijkomen?" vroeg de Drachtster zich af.

Fokkens keek wel enigszins op van de kritische toon van de vragen. "Ik ga nu toch niet meemaken dat de staten dwars gaan liggen nu ik met alle gemeenten goed in gesprek ben?" De gedeputeerde legde uit dat ze nog bezig is om informatie te verzamelen als reactie op de motie van Amhaouch. Die informatie wordt naar het Rijk verstuurd met het voorbehoud dat politieke besluitvorming nog plaats moet vinden.

Stedelijk netwerk

Mobiliteitsdeskundige Manus Barten van Studio Bereikbaar legde als adviseur van de provincie uit dat het er bij de Lelylijn om gaat om plaatsen als Heerenveen, Drachten, Leeuwarden en Groningen een volwaardige aansluiting te geven op het stadse netwerk van Nederland. Door die aansluit worden veel meer mensen en arbeidsplaatsen goed bereikbaar. De plaatsen worden aantrekkelijker voor nieuwe bewoners en kunnen het proces van verstedelijking op gang brengen, waardoor in Fryslân, Groningen en Drenthe een noordelijk stedelijk netwerk ontstaat.

Barten noemde Brabantstad als voorbeeld. Voor FNP'er Sijbe Knol gaat die vlieger echter niet op. "Ik word er koud van. Wij zijn voor een betere spoorverbinding, maar dat is een kant die we niet op willen met Fryslân." Knol werd in zijn kritiek afgeremd door verschillende collega-Statenleden. "Het gaat hier vandaag om een informatieve vergadering. Dit is nu niet de plaats om politiek te bedrijven."

Gemeenten aan de beurt

De komende weken zullen de noordelijke provincies en ook Flevoland verder werken aan het Deltaplan voor het Noorden. De stad Groningen heeft aangegeven 20.000 huizen te kunnen bouwen in het kader van het Deltaplan. Cijfers voor de provincies Drenthe en Flevoland zijn nog niet bekend. Ook in Fryslân hebben nog niet alle gemeenten gereageerd op het verzoek van gedeputeerde Fokkens voor meer informatie. Komende vrijdag zal burgemeester Kramer een reactie aanbieden uit naam van de samenwerkende gemeenten in Noordoost-Fryslân. Súdwest-Fryslân heeft de provincie laten weten dat de gemeente de handen voorlopig vol heeft aan het realiseren van de 2.000 woningen die de gemeente al zou bouwen.