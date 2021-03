Nieuwe Drachtster zwembad is duurzaam met circulair ontwerp

Naast een duurzame uitstraling moet het bad ook gewoon veel bezoekers trekken. De exploitatie van De Welle ligt in handen van het Sportbedrijf. Volgens directeur Evert-Jan Siderius moet het zwembad wanneer het klaar is tussen de 300.000 en 400.000 bezoekers per jaar kunnen trekken.

"In het oude zwembad kwamen in het jaar voor de coronacrisis zo'n 310.000 mensen, dus we denken dat dat een haalbaar cijfer is." Daarbij hoopt Siderius op de professionele zwemmers die komen voor het 50-meterbad, maar ook op de recreanten.

"We kregen weleens klachten dat in het oude bad recreatief gezien niet zoveel te beleven was. In het nieuwe bad hebben we daar dus extra aandacht aan gegeven." In het nieuwe ontwerp wordt het recreatieve bad een golfslagbad en komen er twee grote glijbanen in. Ook komt er nog een klein buitenbad en een 'speelweide'. Bovendien kunnen we de vloer bewegen van het doelgroepenbad en het wedstrijdbad. Daardoor kunnen we ook die voor recreatiezwemmen gebruiken", zegt Siderius.