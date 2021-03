Nieuwe Drachtster zwembad is duurzaam en circulair ontwerp

Het ontwerp is uniek omdat het duurzame gebouw volledig is voorbereid op het veranderende klimaat. Zo kan het veel regenwater opvangen met een groen dak, is er volop ruimte voor insecten en ander leven in de omgeving en moet het gebouw zo groen zijn, dat het CO2 omzet in zuurstof.

"Het gebouw kan regenwater opnemen, vasthouden en langzaam in de grond afvoeren", vertelt de architect. "En bij hitte zorgen de groene daken ervoor dat het gebouw koel blijft. We willen goed omgaan met het milieu en klimaat."

Ook vanbinnen is het ecologische karakter goed zichtbaar. "We zorgen voor veel licht in het gebouw zodat we minder met kunstmatige verlichting hoeven te werken en dat bespaart energie. Ook is het hout sterk aanwezig, dat is een geste naar circulariteit."

Het bad is op z'n vroegst begin 2024 klaar.