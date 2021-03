Vrijwilligers helpen amfibieën met oversteken bij Beetsterzwaag

"De beesten komen uit hun winterslaap en gaan op pad voor de voorjaarstrek om zich te kunnen voortplanten", zegt Mieke Edens, coördinator van de vrijwilligers van Landschapsbeheer Friesland. "En dat doen ze in het water. Ze gaan van hun winterverblijven naar het water en daar kunnen wegen tussen liggen."

De vrijwilligers zijn vooral actief bij de Oosterseveldweg bij Noordwolde en de Poostweg bij Beetsterzwaag. "Daar staat een scherm langs de weg en daarachter staan emmers ingegraven. Daar vallen ze in en elke dag legen de vrijwilligers de emmers en zetten de beesten over in het water." Dat gebeurt 's ochtends om 9 uur. De weg wordt dan deels afgezet.

De vrijwilligers tellen de dieren ook, maar ze vinden steeds minder dieren. "Landelijk is dat ook een trend, de gewone pad is afgenomen met vijftig procent. Aan de Poostweg hebben we dit jaar nog geen tachtig beesten overgezet. Dat is erg weinig. Vanaf 2017 werd het al minder. Dat komt door de droogte, toenemende druk van recreatie of omdat ze migreren naar andere stukken nieuwe natuur."