LIVEBLOG: Verkiezingen 'nu al historisch' | Stembussen open in heel Fryslân

Voorzitter Behan Keulen van het stembureau in Deinum vindt het mooi om erbij te zijn. "Dan doe je eens iets anders, ben je het huis eens uit." Het is niet het eerste stembureau waar hij vrijwilliger is. Eerder zat hij onder andere in Minnertsga. Hij wil in ieder dorp in de gemeente Waadhoeke een keer meedraaien.

Kroegeigenaar Jacob Hessels had de opening van zijn kroeg iets anders voor zich gezien. "Dit was niet wat ik in mijn hoofd had. Het is hoog tijd dat we weer opengaan", zegt hij. "Het is wel grappig dat je nu in je eigen bedrijf kunt stemmen." Hessels brengt vandaag ook bakjes met eten rond voor alle vrijwilligers op de stembureaus in de gemeente.