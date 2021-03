LIVEBLOG: Stembussen open in heel Fryslân

Burgemeester Klaas Agricola van Dantumadiel vindt de verkiezingen een feest van de democratie. "Ik zit de hele avond voor de televisie, ik volg het altijd omdat ik het reuze interessant vind. Ik ben benieuwd hoe er in Fryslân en mijn regio gestemd is. Dit is de dag van de democratie, mensen kunnen een stem uitbrengen op een partij waarvan ze denken: hier kunnen we de komende vier jaar mee vooruit." Het zal nog wel even duren voordat de uitslagen in Dantumadiel bekend zijn. "Eigenlijk kun je zeggen dat er na een uur of 23.00 duidelijk wordt wat er in de gemeente gestemd is."