Meer dan de helft van de 'ongeldige' briefstemmen telt toch mee

Voor zover bekend zijn er tot nu toe ruim 43 duizend briefstemmen binnengekomen bij Friese gemeenten. Daarvan zijn er ruim 1300 afgekeurd. Deze aantallen kunnen in de loop van vandaag nog oplopen omdat nog niet alle gemeenten bekend hebben gemaakt hoe het briefstemmen bij hen is verlopen.

Nieuwe instructie

Uit berichten van afgelopen maandag bleek dat soms wel 8 of 9 procent van de briefstemmen werd afgekeurd. Stemmers moesten bij het briefstemmen het stembiljet in een envelop stoppen en dan die envelop samen met je stempas in een andere envelop stoppen. Dat was niet altijd goed gegaan. Sommige mensen hadden de stempas en het stembiljet in dezelfde envelop gestopt. Dat maakte de briefstem ongeldig.

Dinsdagochtend bracht minister Ollongren van Binnenlandse Zaken een nieuwe instructie naar buiten waardoor zulke fouten gecorrigeerd konden worden. In de meeste Friese gemeenten is die nieuwe instructie inmiddels op alle briefstemmen toegepast. Een enkele gemeente, zoals Weststellingwerf, voert de correctie vanavond pas uit.