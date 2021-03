VIDEO: Gaiske gaat op jacht naar Rutte: "Sorry dat we u opnieuw storen"

Pleinpraat is een van de programma's van Omrop Fryslân Tsjil: dat zijn programma's voor kinderen en jongeren van 2 tot 15 jaar. Van Kening Hert en Harry Hazze tot Wit Wat en Jennifer to the Max. De programma's zijn onder andere te bekijken via omropfryslan.nl/tsjil. Eerder vielen de kinderprogramma's onder de naam Skoal.tv, maar die naam past niet meer want kinderen bekijken de programma's en filmpjes van Omrop Fryslân steeds vaker buiten schooltijd.