Oud-penningmeester supportersclub Cambuur moet 25.000 euro terugbetalen

Het bedrag is lager dan wat het Openbaar Ministerie geëist had. Volgens het OM moest de man ongeveer 111.000 euro aan crimineel geld verdiend hebben. De man zou spullen voor zichzelf privé gekocht hebben, zoals elektrische fietsen, witgoed en een laminaatvloer. De man zou ook op kosten van de club een garagebox gehuurd hebben.

Eerder veroordeeld

De man is eerder in 2019 ook al veroordeel voor een ander financieel vergrijp. Toen moest de Hardegarijpster ruim 27.000 euro terugbetalen, kreeg een werkstraf van 220 uur en twee maanden voorwaardelijk. Toen ging de man in hoger beroep. Dat dient komende donderdag.