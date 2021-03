Gedeputeerde Staten willen Faunabeheer opdragen om het aantal damherten te beperken

Omdat Faunabeheer Fryslân het maar niet eens kan worden over de aanpak van de damherten, groeit het aantal damherten alleen maar verder. Als er niet snel iets gebeurt wil de provincie Fryslân Faunabeheer de opdracht geven om het aantal damherten te beperken. Het aanpakken van de damherten betekent in de praktijk dat de damherten bejaagd moeten worden.

Terug naar nul

In het bestuur van Faunabeheer Fryslân wordt verschillend over het probleem met de damherten gedacht. De vertegenwoordiger van de boeren is van mening dat damherten niet thuishoren in Fryslân en dat het aantal dieren daarom moet worden teruggebracht naar nul.

Voor natuurbeheerders als It Fryske Gea is dat laatste voorstel onbespreekbaar. It Gea vindt dat het damhert heel goed in de Friese bossen past. Het beperken van het aantal dieren wanneer er teveel overlast is, is bespreekbaar voor de natuurbeheerders, maar uitroeien niet. Gedeputeerde staten denken er ook zo over.

Unaniem

Gedeputeerde Fokkinga's geduld raakt langzamerhand op door de besluiteloosheid bij Faunabeheer, die het gevolg is van een afspraak dat besluiten altijd unaniem genomen moeten worden. "Als ze er niet snel uitkomen, dan komt er een opdracht van Gedeputeerde Staten", zegt Fokkinga. Daar is niets ondemocratisch aan, aldus de bestuurder. "Ook zo'n opdracht ligt eerst zes weken ter inzage en dan kan iedereen die dat wil daar iets van vinden."