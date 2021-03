'Niet meer bidden voor de zondaar': oud-Dronrypster Marco van der Meer boos op katholieke kerk

"Ik ben dus een zondaar", zegt Van der Meer. Hij is katholiek gedoopt en valt op mannen. "Ik heb er zelf niet voor gekozen, maar ik heb er ook geen problemen mee." Maar de katholieke kerk wel, zo blijkt uit het zogenaamde Responsum ad dubium, een oplossing voor een probleem. In dit geval is dat he inzegenen van homoseksuele relaties.

Individuen mogen wel ingezegend worden. De katholieke kerk wil niet de indruk wekken de keus en levensstijl goed te keuren als het niet volgens Gods plan is.

Paus

Dat valt Van der Meer rauw op zijn dak. "Ik heb het idee dat deze paus wat progressiever was. Maar hij zet hier zijn handteken onder en zet een grote groep mensen weg."

Dat is wat hem het meest raakt: "Ik geloof zelf niet in een god. Ik heb wel respect voor mensen die dat wel doen. Maar wat te denken van LHBTQ'ers die al actief naar de kerk gaan. Die wel een sterke binding hebben met de kerk? Dan heb je als priester wel wat uit te leggen."

Uitschrijven

"Ik heb nooit een probleem gehad met de kerk. Mijn ouders hebben met alle liefde en respect besloten mij te laten dopen. Hartstikke mooi", zegt Van der Meer.

"Religie speelde voor mij nooit een hele grote rol, maar ik vond het wel heel fijn om er te zijn. Ik had er ook vrienden. Maar nu je dit leest, wil ik hier uit principe-overweging niet meer bijhoren. Je wordt niet als volwaardig gezien. Ik heb gister (maandag, red.) direct besloten dat verzoek tot uitschrijven van het doopregister op te stellen en te versturen", zegt Van der Meer.

Hij heeft zijn ouders direct opgebeld om het nieuws te vertellen. "Mijn ouders steunen mij er volledig in", zegt hij. "Dit is niet een statement tegen de kerk op zich, want heel veel mensen vinden er wel steun. Maar het is in mijn ogen niet goed dat een groep mensen wordt weggezet als niet volwaardig", aldus Van der Meer.