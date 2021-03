Alle evenementen geschrapt tot en met 5 mei: "Het is triest maar waar"

De besmettingscijfers zijn nu te hoog om verantwoord een evenement te houden, zegt Kleinhuis. Vijf mei lijkt ver weg, maar volgens Kleinhuis heeft dat meerdere redenen. "Ten eerste is het zo dat, als je een evenement wilt houden, je nu al een aanvraag moet kunnen doen. Want die procedures kosten nog wel veel tijd. Mensen moeten ook bezwaar kunnen maken. Daar wordt het nu te kort dag voor. En ten tweede zakken de besmettingscijfers gewoon niet. Die zijn te hoog, en we zien ze de komende tijd ook niet omlaag gaan. De derde golf komt eraan."

Buikpijn

Volgens Kleinhuis is het geen besluit dat met veel plezier genomen wordt. "Iedereen heeft hier buikpijn van. Want alle burgemeesters willen liever toestemming voor evenementen geven, maar ze moeten deze keuze wel maken." Dat wordt steeds lastiger, zegt Kleinhuis, want de corona-periode duurt steeds langer. "Het begrip voor het schrappen van evenementen is er nog wel, maar iedereen vindt het zwaar. We moeten even doorbijten. De grote evenementen lijken nog ver weg. Met 50.000 man bijelkaar komen, dat is nog geen doen. Je bent er wel bijna zat van."