Politie en justitie maken reconstructie van dodelijke steekpartij in Mûnein

De advocaat van de verdachte wilde graag dat de zaak gereconstrueerd werd. De advocaat gaat waarschijnlijk noodweer bepleiten voor zijn cliënt.

Eind augustus van vorig jaar heeft de verdachte in de gevangenis van Zwolle een andere gedetineerde met een afgeslepen pen in zijn hoofd gestoken. Ook daarvoor zal hij vervolgd worden. Inmiddels is de verdachte overgeplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Bij de reconstructie van de dodelijke steekpartij is de straaf afgezet en zijn rondom het huis schermen gezet.