Cel voor oplichter die naam advocaat gebruikte om te betalen

De straf was het zelfde als de eis van de officier van justitie. De man kreeg ook een voorwaardelijke celstraf van vijf maanden met een proeftijd van drie jaar.

De verdachte was in een auto die hij bij een garagebedrijf verduisterd had naar het Noorden gekomen. Hij zou op zoek geweest zijn naar zijn advocaat. Die was 'not amused' dat zijn cliënt twee keer zijn naam had genoemd toen er moest worden afgerekend bij een Chinees en een tankstation in Harlingen.

Bij de verdachte is een anti-sociale persoonlijkheidsstoornis vastgesteld. Hij had destijds geen geld en geen dak boven zijn hoofd. Er is plaats voor hem bij een hulporganisatie, daar zal hij pas terecht kunnen als hij zijn straf heeft uitgezeten.