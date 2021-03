Automobilist rijdt door na ongeluk in Leeuwarden, traumahelikopter opgeroepen

Het ongeluk was aan de Albedastins in Leeuwarden. Een auto die erbij betrokken was, reed door. Intussen is de auto gevonden.

Op de plek van het ongeluk zijn meerdere ambulances gezien. Er is ook een traumahelikopter opgeroepen.

Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie heeft de zaak in onderzoek.