Schoolkinderen in Harlingen maken eerste plons in tijden

Er zijn wel regels. De kleedkamers zijn open, maar de douches niet. Kinderen moeten thuisblijven bij klachten en ouders moeten buiten op hun kinderen wachten. De kinderen laten zich er in elk geval niet door tegenhouden. "Ik vind het heel leuk", zegt één van hen. "Ik heb het heel erg gemist, zwemmen", zegt een ander.

"Toen ik gister zei dat we weer zouden zwemmen, hadden ze er heel veel zin in", vertelt juf Karin. "Ze waren 's ochtends ook al wat onrustig. Ze wilden graag weer zwemmen." In het uur dat eerder vrij werd gemaakt voor zwemles gingen de kinderen de afgelopen tijd naar school toe. "Met het thuisonderwijs is er wel heel veel tijd verloren gegaan. In dat uur hebben we nu rekenen, taal en spelling gedaan."

Achterstand zwemdiploma's

Locatiemanager Yvonne Outhuijse van 't Derde Haad is ook blij dat de kinderen er weer zijn. "Fantastisch, je ziet echt weer beleving. De kinderen hebben er echt plezier in", vertelt ze. "Ze hebben ook best wel lang niet gezwommen en dan merk je gewoon dat het minder is geworden. Maar het gaat nu best wel goed."

De planning was om de kinderen in februari af te laten zwemmen voor hun zwemdiploma. "Dat is niet gelukt. Wij moeten nu gewoon kijken wat ze kunnen. Daarna gaan we kijken hoe het verloopt, want ze moeten uiteindelijk wel voor hun diploma gaan", zegt Outhuijse. Ze hoopt dat de kinderen in mei of juni een certificaat krijgen.

Volgens de Stichting Nationale Raad Zwemveiligheid is het belangrijk dat de achterstanden in het zwemonderwijs in verband met de veiligheid ingehaald worden. Tussen de 250.000 en 300.000 kinderen zouden hun zwemles gemist hebben toen de zwembaden gesloten waren.