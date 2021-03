11Fountains zaterdag weer in gebruik met Kletterdei

De elf fonteinen van de Friese steden worden vanaf zaterdag weer aangezet bij de zogenaamde Kletterdei. De fonteinen, die bij Leeuwarden-Fryslân in alle steden zijn neergezet, worden met een digitaal moment weer in werking gezet. Kletterdei is de eerste dag dat de fonteinen weer aangaan. De fonteinen worden elke winter uitgezet.