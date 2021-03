Crowdfunding voor ondernemers in nood in Gorredijk groot succes

Een geldinzamelactie voor ondernemers in nood in Gorredijk heeft al meer dan zestienduizend euro opgeleverd. Ondernemers in de problemen kregen een boodschappenpakket van de vier supermarkten in het dorp. Bij dat pakket zat een uitnodiging om contact op te nemen met een vertrouwenscommissie om aan te geven waar ze behoefte aan hadden.