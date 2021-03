Bedrijf helpt schippers WL22 uit de brand met vervangende schroef

Een scheepsschroefreparatiebedrijf in Kampen had voor de mannen nog een reserveschroef liggen. "Wij hopen dinsdag weer te water te kunnen gaan en daarna hebben we nog een week nodig om de motor klaar te maken", vertelt Jitze. Als dat klaar is, kunnen ze de netten weer uitgooien. "Wij zijn blij dat de schroevenman nog iets had liggen voor ons."

Het mysterie van de verloren schroef blijft echter onopgelost. "Waarschijnlijk is die allang weg en zullen wij die ook niet terugvinden", vertelt Jitze. Het blijft een raadsel voor de vissers en zij willen graag weten waar de schroef is gebleven. De camerabeelden van een gebouw in de buurt hebben tot nu toe niks opgeleverd.